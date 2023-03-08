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主管港澳事務 誰是真命天子？

財金專欄 2023/03/08

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中央領導人中，誰將接替副總理韓正主管港澳事務？各方高度關注，並期待透過領導人近日會見港區人大和政協的環節窺見端倪。

怎料今年與5年前一樣，同樣都是趙樂際和王滬寧分別出席會面。這反映真命天子尚未現身？

可是

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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