主管港澳事務 誰是真命天子？ 財金專欄 2023/03/08 分享： 分享： 中央領導人中，誰將接替副總理韓正主管港澳事務？各方高度關注，並期待透過領導人近日會見港區人大和政協的環節窺見端倪。 怎料今年與5年前一樣，同樣都是趙樂際和王滬寧分別出席會面。這反映真命天子尚未現身？ 可是 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 2023/03/07 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 有政戲 - 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 2023/03/06 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 有政戲 - 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 2023/03/03 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 有政戲 - 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 2023/03/02 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 有政戲 - 港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？ 2023/03/01 港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？ 香港 人大政協兩會 人大政協 中紀委 汪洋 王滬寧 丁薛祥 趙樂際