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人大地方團 聯手謀新圈新區

財金專欄 2023/03/08

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人大會議一頭熱在大會議程，另一頭熱在地方代表團。地方代表團除了關心國家大事，也關心區域發展。

而全國性經濟政策，最終要由地方經濟來實踐和推展，是以看看地方代表團熱點何在，特別是選點代表性地方的熱點，更可

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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