人大地方團 聯手謀新圈新區 財金專欄 2023/03/08 分享： 分享： 人大會議一頭熱在大會議程，另一頭熱在地方代表團。地方代表團除了關心國家大事，也關心區域發展。 而全國性經濟政策，最終要由地方經濟來實踐和推展，是以看看地方代表團熱點何在，特別是選點代表性地方的熱點，更可 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 報告後熱議金融 信貸貨幣難寬鬆 2023/03/07 報告後熱議金融 信貸貨幣難寬鬆 國情知聞 - 中國經濟增長 預期目標靠低原因 2023/03/06 中國經濟增長 預期目標靠低原因 國情知聞 - 工商聯重要提案 立法促民企發展 2023/03/04 工商聯重要提案 立法促民企發展 國情知聞 - ChatGPT大熱 「數字中國」加碼布局 2023/03/03 ChatGPT大熱 「數字中國」加碼布局 國情知聞 - 金融改革 去向何方 2023/03/02 金融改革 去向何方 大灣區 廣東省 重慶 成都 四川省 人大政協兩會 湖南省 湖北省 江西省