解決土地問題 減慢「少子化」出路 財金專欄 2023/03/08 分享： 分享： 東亞多個發達地區近年的出生率已下跌至危險邊緣，為了解決惡化速度有增無減的「少子化」問題，各地政府費煞思量。日本及新加坡不約而同認為，少子化一大癥結在於「土地問題」，因而設法為年輕夫婦提供更能夠負擔及空 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 日星減慢少子化 先解決土地問題 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 國金札記 - 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/07 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 國金札記 - 復常效應持續發力 撑住美國經濟 2023/03/06 復常效應持續發力 撑住美國經濟 國金札記 - 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 國金札記 - AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/02 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 日本 新加坡 結婚 生育 首次置業 岸田文雄 黃循財 財政預算案 銀行