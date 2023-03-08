「兩座大山」誰怕誰？ 財金專欄 02:30 2023/03/08 分享： 分享： 美國聯儲局主席鮑威爾周二晚上警告，由於近期的經濟數據較預期強勁，加息的最終程度可能較預期為高，而加息步伐亦因而會加快，美歐股市聞訊隨即應聲下跌。鮑威爾在周二和周三香港時間晚上分別在國會兩院滙報美國經濟 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 壞消息之外的好消息！ 2023/03/03 壞消息之外的好消息！ 投資坐標 - 除掉口罩之後買藥業股? 2023/03/01 除掉口罩之後買藥業股? 投資坐標 - 長期持股要追隨有誠信的大股東！ 2023/02/28 長期持股要追隨有誠信的大股東！ 投資坐標 - 價值投資法四項基本原則！ 2023/02/24 價值投資法四項基本原則！ 投資坐標 - 政經不安 擁抱高息股！ 2023/02/22 政經不安 擁抱高息股！ 時捷集團（01184） 鴻興印刷（00450） 東方表行（00398） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 鮑威爾 美國聯儲局 美股 A股