「兩座大山」誰怕誰？

美國聯儲局主席鮑威爾周二晚上警告，由於近期的經濟數據較預期強勁，加息的最終程度可能較預期為高，而加息步伐亦因而會加快，美歐股市聞訊隨即應聲下跌。鮑威爾在周二和周三香港時間晚上分別在國會兩院滙報美國經濟

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