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「兩座大山」誰怕誰？

財金專欄 02:30 2023/03/08

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美國聯儲局主席鮑威爾周二晚上警告，由於近期的經濟數據較預期強勁，加息的最終程度可能較預期為高，而加息步伐亦因而會加快，美歐股市聞訊隨即應聲下跌。鮑威爾在周二和周三香港時間晚上分別在國會兩院滙報美國經濟

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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時捷集團（01184） 鴻興印刷（00450） 東方表行（00398） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 鮑威爾 美國聯儲局 美股 A股

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