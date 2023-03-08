美債息倒掛破紀錄 洪灝還有更可怕的情況

聯儲局主席鮑威爾在衆議院作證時突然放鷹，稱準備必要時加快加息步伐，令市場猜測3月加息0.5厘機率急升。

美國長短國債債息均全綫攀升，對利率敏感的2年期國債與基準10年期美債的一度倒掛超過100個基點，幅度為1981年來最嚴重水平。其他收益率曲線也出現倒掛加深的現象，2年期與30年期美債息差一度接近-109個基點，倒掛程度達到創紀錄水平。

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝指，很多人誤以為美債收益率曲綫倒掛是可怕的。其實，是收益率曲綫從倒掛回到正常，才更可怕。

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