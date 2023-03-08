人幣兌美元貶值至6.9 汪濤：待下半年美聯儲開始降息

上文提及汪濤對中國2月進出口數據表現作分析，這版集中人民幣滙率觀點。

近期人民幣兌美元貶值至6.9，人民幣走弱的同時，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤則認為，人民幣滙率將於今年下半年現曙光。

她稱，美國2月份非農就業數據強於預期，以及美聯儲鷹派基調推升因素影響，美元指數有所反彈，因此近期人民幣兌美元走弱，貶值至近期的6.9。由於近期人民幣走弱，估計2月資本流動外流壓力可能有所增大。

不過，瑞銀研究團隊表示對中國經濟復甦持樂觀態度，並認為中國經濟復甦有望提振市場信心，同時吸引更多外資流入。汪濤亦料，2023年下半年美元將有所走弱，美聯儲開始降息，因此維持今年年底人民幣兌美元滙率6.8的預測。

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第一版（3月8日 11：35分）

中國2月進出口數據，今年首兩個月出口按年跌幅6.8%，而進口進一步走弱，這情況應如何解讀？瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表新報告，以數據分析觀點。

汪濤表示：

「在過去兩個月中，中國經濟迅速重啟，內需的按年增長可能仍較弱，需要一定時間進一步修復。」

數據解讀：

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出口方面，內地今年1至2月出口按年跌幅，從12月的9.9%收窄至6.8%，略強於彭博調查均值-9%，和瑞銀證券預測-8%。

進口方面，進口按年跌幅從12月的7.5%擴大至10.2%， 弱於彭博調查均值的-5.5%，因此今年首兩個月累計貿易順差擴大至1,170億美元，高於2022年12月780億美元，以及2022年首兩個月累計1,100億美元。

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IT產品出口按年跌幅有所收窄

IT產品出口：按年跌幅從12月的28%收窄至21.7%，主要由於去年同期基數較低。

電腦出口：按年跌幅從12月的36%收窄至32%，得益於低基數效應，而集成電路和電子面板出口進一步下跌。

手機出口：從按年下跌29%大幅反彈至按年增長2%。

此外，科技下行周期尚未見底，瑞銀科技研究團隊預計智能手機的採購量在2023年第二季開始逐步改善，同時服務器的採購量也將有所企穩。

汪濤預計……更多內容，用戶請登入。

報告來源：瑞銀

編輯：鍾采餘

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