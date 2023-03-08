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汪濤：下半年出口增速望回升 內地2月IT產品出口跌幅收窄

研究報告 14:00 2023/03/08

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中國2月進出口數據，今年首兩個月出口按年跌幅6.8%，而進口進一步走弱，這情況應如何解讀？瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表新報告，以數據分析觀點。

汪濤表示：

「在過去兩個月中，中國經濟迅速重啟，內需的按年增長可能仍較弱，需要一定時間進一步修復。」

數據解讀：

    點擊圖片放大

出口方面，內地今年1至2月出口按年跌幅，從12月的9.9%收窄至6.8%，略強於彭博調查均值-9%，和瑞銀證券預測-8%。

進口方面，進口按年跌幅從12月的7.5%擴大至10.2%， 弱於彭博調查均值的-5.5%，因此今年首兩個月累計貿易順差擴大至1,170億美元，高於2022年12月780億美元，以及2022年首兩個月累計1,100億美元。

    點擊圖片放大

IT產品出口按年跌幅有所收窄

  • IT產品出口：按年跌幅從12月的28%收窄至21.7%，主要由於去年同期基數較低。
  • 電腦出口：按年跌幅從12月的36%收窄至32%，得益於低基數效應，而集成電路和電子面板出口進一步下跌。
  • 手機出口：從按年下跌29%大幅反彈至按年增長2%。

此外，科技下行周期尚未見底，瑞銀科技研究團隊預計智能手機的採購量在2023年第二季開始逐步改善，同時服務器的採購量也將有所企穩。

汪濤預計……更多內容，用戶請登入。

報告來源：瑞銀
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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