景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）

本文第一版提及，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper雖然維持她的「今年內不減息」看法，但卻傾向相信「聯儲局提前而不是推遲暫停加息」。

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至於將於3月10日公布的美國2月就業報告（相關數據市場預測，請點擊圖片放大），Kristina認為：

2月份的就業報告預期或與1月份相若，其中就業增長比工資增長更超預期。

總括而言：

鑑於貨幣政策仍不明朗，加上美國債務上限危機尚未解除，未來數月市場或將持續震盪。 這意味著我們需要退後一步，縱觀全局，在未來幾年保持對不同資產類別及各主要資產類別內作充分多元化的部署，不受市場情緒干擾，專注於我們的長遠目標。

延伸閱讀：物業投資2大憂慮 1類物業最受捧（第二版）

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【第一版刊於3月8日 14：06】

多位聯儲局官員近期論調再現鷹派，惟在去年11月估中該局在12月開始放慢加息步伐的景順環球首席市場策略師Kristina Hooper，雖然維持她的「今年內不減息」看法，但卻傾向相信「聯儲局提前而不是推遲暫停加息」。

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聯儲局在去年以較對上6次急速得多的加息步伐（點擊圖片放大），去年應對高通脹，而隨着去年12月放慢加息步伐後，通脹滑落速度也見減速（點擊圖片放大），令市場擔心該局要再次加快加息步伐。

對於部分聯儲局官員的論調相當鷹派，Kristina認為：

此等言論視作聯儲局冷卻市場情緒的一部分，以免市場操之過急，導致金融環境過早放寬。

預期聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）將承諾繼續嚴格控制通脹，但亦將依賴數據。

聯儲局或會再進行2次，每次25點子的加息，然後會實施「有條件的暫停」，但依然會保持強硬立場。

聯儲局將以通脹預期温和為理由，提前而不是推遲暫停加息。

年內不會降息，除非美國經濟惡化程度遠超預期，但從當前美國強勁的經濟勢頭來看也並非沒有可能。

聯儲局報告顯示通脹過高

Kristina更進一步指出......

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

至於景順對中國經濟前景分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：減息無望 美續加息至少3次（第三版）

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