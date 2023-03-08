景順Kristina Hooper：續加2次息後 施「有條件暫停」

多位聯儲局官員近期論調再現鷹派，惟在去年11月估中該局在12月開始放慢加息步伐的景順環球首席市場策略師Kristina Hooper，雖然維持她的「今年內不減息」看法，但卻傾向相信「聯儲局提前而不是推遲暫停加息」。

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聯儲局在去年以較對上6次急速得多的加息步伐（點擊圖片放大），去年應對高通脹，而隨着去年12月放慢加息步伐後，通脹滑落速度也見減速（點擊圖片放大），令市場擔心該局要再次加快加息步伐。

對於部分聯儲局官員的論調相當鷹派，Kristina認為：

此等言論視作聯儲局冷卻市場情緒的一部分，以免市場操之過急，導致金融環境過早放寬。

預期聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）將承諾繼續嚴格控制通脹，但亦將依賴數據。

聯儲局或會再進行2次，每次25點子的加息，然後會實施「有條件的暫停」，但依然會保持強硬立場。

聯儲局將以通脹預期温和為理由，提前而不是推遲暫停加息。

年內不會降息，除非美國經濟惡化程度遠超預期，但從當前美國強勁的經濟勢頭來看也並非沒有可能。

聯儲局報告顯示通脹過高

Kristina更進一步指出......

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

至於景順對中國經濟前景分析，詳見：【下一頁】

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