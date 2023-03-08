景順Kristina Hooper：續加2次息後 施「有條件暫停」

上一篇文章
曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心
多位聯儲局官員近期論調再現鷹派，惟在去年11月估中該局在12月開始放慢加息步伐的景順環球首席市場策略師Kristina Hooper，雖然維持她的「今年內不減息」看法，但卻傾向相信「聯儲局提前而不是推遲暫停加息」。
聯儲局在去年以較對上6次急速得多的加息步伐（點擊圖片放大），去年應對高通脹，而隨着去年12月放慢加息步伐後，通脹滑落速度也見減速（點擊圖片放大），令市場擔心該局要再次加快加息步伐。
對於部分聯儲局官員的論調相當鷹派，Kristina認為：
聯儲局報告顯示通脹過高
Kristina更進一步指出......
（詳細分析更新中）
編輯：蕭悅潾
至於景順對中國經濟前景分析，詳見：【下一頁】
延伸閱讀：減息無望 美續加息至少3次（第三版）
延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何
★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。
...
訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！
計劃詳情
撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師
欄名 : 景順觀點