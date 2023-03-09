  • 20°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 00:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通關難以支撑住宅市場 還待1因素配合

地產 00:06 2023/03/09

分享：

分享：

隨着疫情影響力漸退，香港與內地經歷封關3年後，今年二月初終於重新通關。仲量聯行預期，雖然通關有助改善經濟增長前景並促進住宅市場氣氛，但市場交投的實際增長或會較預期緩慢。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

仲量聯行在3月8日發布的《香港住宅銷售市場綜述》指，住宅樓價自今年初漸見回穩，其中以大型屋苑尤為明顯，惟成交量始終於低位徘徊。2023年1月份共錄得3,051宗住宅買賣成交，較去年的每月平均3,755宗為低（數據詳情，請點擊圖片放大）

此外，非本地買家的入市意慾未算熱烈，1月份僅錄得34宗涉及買家印花稅的成交，較2022年的每月平均53宗為低。由此看來，通關暫時難以支撑住宅市場。

另仲量聯行訪問投資亞太區房地產的地產及/或私募股權投資經理後，所發表的《2023年亞太區投資者情緒晴雨表》，詳見：【下一頁

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰（點擊圖片放大）表示：

港府於2023/24年度財政預算案宣布擴闊買賣或轉讓住宅的從價印花稅稅階，目的是減輕首置人士的負擔。雖然上述調整方向正確，但幅度太小，對整體市場的影響近乎零，加上按揭息率預料將進一步上調及維持高企，買家所節省的印花稅將輕易被加息抵消。

因此，新措施為市場帶來的正面氣氛相信僅屬短暫性。

入息增長明顯低於按揭利息增長

事實上，2022年的入息中位數增長，明顯低於按揭利息的增長。2022年，以500萬港元的按揭貸款額為例，估計每月按揭還款額激增約5,500港元，而家庭每月入息中位數僅增加800港元。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

仲量聯行研究部執行董事黃志輝（點擊圖片放大）表示：

預料買家將繼續抱觀望態度，直至經濟明顯好轉。

至於投資者，相信在政府取消懲罰性印花稅之前，亦將繼續觀望。 

此外，黃志輝續指出......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

資料來源：仲量聯行

延伸閱讀：景順Kristina Hooper：續加2次息後 施「有條件暫停」（第二版）

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 物業趨勢

相關文章

物業投資2大憂慮 1類物業最受捧（第二版）
2023/03/08
物業投資2大憂慮 1類物業最受捧（第二版）
景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
2023/03/08
景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
中金：內地二手房復甦勢頭延續（持續更新）
2023/03/08
中金：內地二手房復甦勢頭延續（持續更新）
曾淵滄評領展 新世界 港鐵（附地產股收息心法）
2023/03/08
曾淵滄評領展 新世界 港鐵（附地產股收息心法）

你可能感興趣

物業投資2大憂慮 1類物業最受捧（第二版）
18:35 2023/03/08
物業投資2大憂慮 1類物業最受捧（第二版）
景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
19:44 2023/03/08
景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
中金：內地二手房復甦勢頭延續（持續更新）
20:33 2023/03/08
中金：內地二手房復甦勢頭延續（持續更新）
地產 樓價 加息 印花稅 財政預算案 仲量聯行 按揭貸款 香港物業 物業種類 物業市場

下一篇文章

詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通脹偵察站】鮑威爾：聯儲局已準備好加大加息步伐 本月加息半厘機會飈升至72%（持續更新）
【通脹偵察站】鮑威爾：聯儲局已準備好加大加息步伐 本月加息半厘機會飈升至72%（持續更新）
新盤連環推 二手陷捱打局面
新盤連環推 二手陷捱打局面
詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示
詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示
市場閃變 「冠軍分析師」張憶東有應變之道（附7大推薦板塊）
市場閃變 「冠軍分析師」張憶東有應變之道（附7大推薦板塊）
日星減慢少子化 先解決土地問題
日星減慢少子化 先解決土地問題
「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險
「債券先生」李永權：欲買美債收息 要留意一個風險