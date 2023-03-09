通關難以支撑住宅市場 還待1因素配合

隨着疫情影響力漸退，香港與內地經歷封關3年後，今年二月初終於重新通關。仲量聯行預期，雖然通關有助改善經濟增長前景並促進住宅市場氣氛，但市場交投的實際增長或會較預期緩慢。

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仲量聯行在3月8日發布的《香港住宅銷售市場綜述》指，住宅樓價自今年初漸見回穩，其中以大型屋苑尤為明顯，惟成交量始終於低位徘徊。2023年1月份共錄得3,051宗住宅買賣成交，較去年的每月平均3,755宗為低（數據詳情，請點擊圖片放大）。

此外，非本地買家的入市意慾未算熱烈，1月份僅錄得34宗涉及買家印花稅的成交，較2022年的每月平均53宗為低。由此看來，通關暫時難以支撑住宅市場。

另仲量聯行訪問投資亞太區房地產的地產及/或私募股權投資經理後，所發表的《2023年亞太區投資者情緒晴雨表》，詳見：【下一頁】

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰（點擊圖片放大）表示：

港府於2023/24年度財政預算案宣布擴闊買賣或轉讓住宅的從價印花稅稅階，目的是減輕首置人士的負擔。雖然上述調整方向正確，但幅度太小，對整體市場的影響近乎零，加上按揭息率預料將進一步上調及維持高企，買家所節省的印花稅將輕易被加息抵消。 因此，新措施為市場帶來的正面氣氛相信僅屬短暫性。

入息增長明顯低於按揭利息增長

事實上，2022年的入息中位數增長，明顯低於按揭利息的增長。2022年，以500萬港元的按揭貸款額為例，估計每月按揭還款額激增約5,500港元，而家庭每月入息中位數僅增加800港元。

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仲量聯行研究部執行董事黃志輝（點擊圖片放大）表示：

預料買家將繼續抱觀望態度，直至經濟明顯好轉。 至於投資者，相信在政府取消懲罰性印花稅之前，亦將繼續觀望。

此外，黃志輝續指出......

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資料來源：仲量聯行

延伸閱讀：景順Kristina Hooper：續加2次息後 施「有條件暫停」（第二版）

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