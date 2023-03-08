銀行定存息3月懶人包  7日即食10.9厘

港元銀行定期存款息率近期開始向下調整，12月長息率4%買少見少，但市場仍有部分息率王值得留意。

專訪 曾淵滄 談收息心法【下一頁】

短息之選

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7日高息之選為恒生銀行。恒生銀行優卓理財及優越理財客戶以外幣兌換成港元進行定存，即可享有優惠。年利率10.9厘，但只提供7日存款期，以存款10萬元計算，可獲利息209元。

而單筆兌換金額上限為港元2,000,000或其等值。假設存200萬元，預計7天賺約4,180元。

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7日另一高息之選為滙豐銀行的「滙豐卓越理財」客戶，其開戶門檻為存入港幣100萬元。以手機App開立定存即可享有優惠，年利率9.9厘，亦只提供7日存款期，以存款10萬元計算，可獲利息190元。

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30日息率王為Mox Bank，1元即可開戶，在存款上限5萬元的情況下，1個月可獲10厘息。如果存入多於5萬，例如總存入10萬的話，首5萬為10厘息，後5萬為0.3厘息，30日收561元。

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2個月定存方面，年利率最高的是東亞銀行。東亞為其全數碼綜合戶口「BEA GOAL」推出定存優惠，全新「BEA GOAL」客户開立2個月港元定存，年利率6.8厘，起存額為1,000元，最多2萬元。以存額2萬元計，2個月可賺227元利息。

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編輯：陳文政

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