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詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示

國際 21:29 2023/03/08

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「前事不忘，後事之師」，說的是新加坡政府的疫情政策檢討。獅城過去3年的抗疫開支，達到723億坡元（約4192億港元），對如此昂貴的一次經驗無疑得作一次仔細疏理，全盤檢討。新加坡政府昨日（8日）公布相關白皮書，開誠佈公地向公眾交代抗疫措施中做得好的地方，以及不足之處。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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