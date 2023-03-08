詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 國際 21:29 2023/03/08 分享： 分享： 「前事不忘，後事之師」，說的是新加坡政府的疫情政策檢討。獅城過去3年的抗疫開支，達到723億坡元（約4192億港元），對如此昂貴的一次經驗無疑得作一次仔細疏理，全盤檢討。新加坡政府昨日（8日）公布相關白皮書，開誠佈公地向公眾交代抗疫措施中做得好的地方，以及不足之處。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日星減慢少子化 先解決土地問題 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/06 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 復常效應續發力 撐住美國經濟 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 2023/03/03 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 你可能感興趣 日星減慢少子化 先解決土地問題 21:35 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 21:39 2023/03/06 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 復常效應續發力 撐住美國經濟 22:40 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 最新專欄文章 國金札記 - 解決土地問題 減慢「少子化」出路 今日 解決土地問題 減慢「少子化」出路 日星減慢少子化 先解決土地問題 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 國金札記 - 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/07 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 國金札記 - 復常效應持續發力 撑住美國經濟 2023/03/06 復常效應持續發力 撑住美國經濟 國金札記 - 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 經濟 疫情 防疫措施 出入境管制 李顯龍 新加坡 香港