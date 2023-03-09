越通有防守性 今年料9厘息 財金專欄 2023/03/09 分享： 分享： 港股昨日急挫，不足兩周兩度跌穿20000點，牛熊分界綫繼續發揮韌性，料上落等美國加息。由於大市震盪性會加劇，可留意防守性強的高息股，越秀交通基建（01052）股價急跌回應去年績差，但卻可以造就高息回報 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 息海翻缸 人民幣衝擊7算 港股遭殃格局 （第四版） 2023/03/08 息海翻缸 人民幣衝擊7算 港股遭殃格局 （第四版） 中字股實力談 - 海豐18厘息可買 2023/03/08 海豐18厘息可買 中字股實力談 - 港股天堂與地獄 恒指好淡角力未見真章（第四版） 2023/03/07 港股天堂與地獄 恒指好淡角力未見真章（第四版） 中字股實力談 - 防治環境污染 光環盈利復增 2023/03/07 防治環境污染 光環盈利復增 中字股實力談 - 港股快走出十字路口 恒指明日現買入訊號（第四版） 2023/03/06 港股快走出十字路口 恒指明日現買入訊號（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 REITS 大灣區 新冠肺炎 越秀交通基建（01052） 人民幣