越通有防守性 今年料9厘息

港股昨日急挫，不足兩周兩度跌穿20000點，牛熊分界綫繼續發揮韌性，料上落等美國加息。由於大市震盪性會加劇，可留意防守性強的高息股，越秀交通基建（01052）股價急跌回應去年績差，但卻可以造就高息回報

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