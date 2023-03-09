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瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券

財金專欄 2023/03/09

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瑞士百達固定收益投資策略及解決方案主管白凱明（Mickael Benhaim）及首席經濟學家韋柏睿（Patrick Zweifel），發表對中國及新興市場的看法。

瑞士百達指，中國作為世界第二大經濟體，

...

撰文 : 白凱明（Mickael Benhaim） 瑞士百達資產管理固定收益投資策略及解決方案主管

欄名 : 名家觀點

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