瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 財金專欄 2023/03/09 分享： 分享： 瑞士百達固定收益投資策略及解決方案主管白凱明（Mickael Benhaim）及首席經濟學家韋柏睿（Patrick Zweifel），發表對中國及新興市場的看法。 瑞士百達指，中國作為世界第二大經濟體， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 白凱明（Mickael Benhaim） 瑞士百達資產管理固定收益投資策略及解決方案主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：經濟增長靠內需投資 2023/03/08 中金：經濟增長靠內需投資 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 2023/03/07 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 2023/03/03 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 2023/03/02 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 2023/03/01 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 中國 經濟 美國 美元 銀行 通脹 人民幣 加息 歐洲 貨幣政策