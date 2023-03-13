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美銀：港鐵業務有2個不確定（持續更新）

研究報告 01:01 2023/03/13

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美國聯儲局3月加息勢成定局，尤其是當該局在去年12月開始放慢加息步伐（點擊圖片放大）後，當地通脹回落也減速（點擊圖片放大），加上就業市場仍偏強，至截稿前止，3月加息幅度再次擴大到0.5厘機會較高（點擊圖片放大）

專訪 花旗劉顯達 談港股後市關鍵【下一頁

（請點擊圖片放大）

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市場料聯儲局在5、6月仍會各加息0.25厘，令聯邦基金利率維持在5.5至5.75厘到年底。無論如何，既然預計聯邦基金利率會在今年大部分時間維持在貼近6厘水平，讀者選收息股時，宜選預測股息率至少6厘，最理想為8厘或以上（即約6厘水平再加上2厘安全邊際）的收息股。

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延伸閱讀景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」

－－－－－－－－－－－－－－－

3月13日：

【00：15】美國中小型銀行引發爆煲危機，但美國息率仍繼升，料受惠加息兼為全球系統重要性銀行（Global Systemically Important Banks，簡稱「G-SIBs」）之一的滙豐 （00005） ，所受衝擊不大，而其股價仍在上升軌之上（點擊圖片放大）

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此外，綜合由滙豐公布去年業績後，至截稿前止，暫有16間券商給予滙豐最新目標價，平均值約......更多分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：息口轉鷹 3面比較渣打稍勝滙豐

3月12日：

【15：00】港鐵 （00066） 在3月9日公布的去年業績，在售樓收益入帳的帶動下，略優於市場預期。不過，美銀日前發表的報告認為，港鐵估值接近資產淨值，屬合理水平，維持港鐵「中性」的投資評級及42.5元目標價不變。

美銀指，雖然港鐵的香港鐵路營運，應顯著受惠於內地重啟，但料於上半年公布的票價調整機制檢討結果，其相關不確定性存在，或影響港鐵未來加票價能力。

此外，美銀續表示......

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綜合由港鐵公布業績後至截稿前止，暫有7間券商給予港鐵最新目標價（點擊圖片放大），當中上調及下調港鐵目標價的券商分別有1間及2間，而平均目標價約48.54元，較港鐵3月10日收市價39.85元高出約21.8%。更多關於港鐵的分析，詳見：【下一頁

3月11日：

【14：00】藍籌股友邦保險 （01299） 昨日早上公布的去年全年新業務價值，表現稍遜於市場預期，令其昨天股價以大陰燭跌約4.6%至81.55元收市，跌幅比恒指的3%還要大。

    點擊圖片放大

綜合由友邦公布去年業績後，至本段截稿前止，暫有13間券商給予友邦最新目標價（點擊圖片放大），當中上調及下調友邦目標價的券商分別各有2間，餘下券商則維持目標價不變，而平均目標價約......

【13：00】隨着全球經濟活動走出疫情衝擊，並回復正常，料有助生活相關化工產品需求回升，並為相關股份的每股派息提供增長動力。國際評級機構惠譽近日表示，得益於成本傳導更加順暢、出口增加及國內需求回暖，今年中國煉油廠利潤率有望回升。

惠譽續指出......

【09：00】國泰航空 （00293） 受到疫情衝擊而失去「收息股魅力」，去年仍錄得淨虧損達72億元，而大和最新發表的報告表示，若剔除非經常性項目後，國泰調整後淨虧損為96億元，仍遜於該行預期，惟仍維持「跑贏大市」的投資評級。

大和表示，隨着客運及貨運能力正在復甦，預料國泰客運和貨運收益率於今年回復正常，惟同時預料其載貨率仍承壓......

3月10日：

【19：30】藍籌股友邦保險 （01299） 今早公布去年全年新業務價值，按實質滙率計，按年跌8%至約30.9億美元，略差過市場預期（詳見本文3月6日【01：00】報道）；單計去年下半年，則升6%至近15.6億美元，按固定匯率基準計升6%。

國際評級機構標普認為，雖然友邦去年純利下降及新業務價值生成放緩，但隨着內地與香港放寬防疫措施，將利好更多的跨境保險銷售，相信友邦將重拾增長軌道。盡管市場環境波動，但標普認為，友邦審慎的資產配置和強勁的資本化將支持其信用狀況。

此外，標普又預計......

【16：30】港股之中，科技相關的高息股有ASMPT （00522） 及聯想 （00992） 。今天《彭博通訊社》引述消息報道，另類投資公司太盟（PAG）等公司有意收購半導體及電子設備生產商ASMPT並將其私有化，相關磋商處於初步階段。未能確定交易會否成事。消息指太盟已接觸多間銀行就潛在收購融資。

ASMPT總部位於新加坡......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於3月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【中銀香港

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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