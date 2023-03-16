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里昂：越地淡市擴土儲 或助長期發展（持續更新）

研究報告 17:32 2023/03/16

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美國聯儲局3月加息勢成定局，尤其是當該局在去年12月開始放慢加息步伐（點擊圖片放大）後，當地通脹回落也減速（點擊圖片放大），加上就業市場仍偏強，差別只是3月續加0.25厘或是幅度再次擴大到0.5厘。

專訪 花旗劉顯達 談港股後市關鍵【下一頁

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市場料聯儲局在5、6月仍會各加息0.25厘，令聯邦基金利率維持在5.5至5.75厘到年底。無論如何，既然預計聯邦基金利率會在今年大部分時間維持在貼近6厘水平，讀者選收息股時，宜選預測股息率至少6厘，最理想為8厘或以上（即約6厘水平再加上2厘安全邊際）的收息股。

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延伸閱讀景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」

－－－－－－－－－－－－－－－

3月16日：

【17：30】紅籌內房股越秀地產 （00123） （下稱「越地」）昨日收市後公布，截至去年底止全年營業額按年升26.2%至近724.2億元人民幣，純利亦按年升10.2%至39.5億元。里昂最新發表的報告指，在具挑戰的經營環境下，越地去年業績表現強勁，重申其「買入」的投資評級，並將目標價由10.9元調升至13元。

里昂指，即使缺乏短期催化劑，但越地作為國企，以及在市場低迷下積極擴充土地儲備，或有助維持其業務長期發展。里昂續指出，越地今年首兩個月合約銷售額按年增長187%，令市場感意外，認為此意味......

【16：15】全球運動鞋製造巨擘裕元集團 （00551） 去年第四季業績雖然稍遜預期，而花旗最新發表的報告也因裕元零售業務方面盈利能力較低，而將其2023至2024年盈利預測下調約14%，但基於去年底內地取消防疫措施，將其目標價由12.2元上調至13.4元，並維持其「買入」的投資評級。

花旗預料，裕元鞋履製造業務毛利率將會持續改善0.5個百分點；旗下從事零售的寶勝 （03813） ，銷量增長在今年或出現轉機，縱使今年首兩個月售額按年稍微跌1%，反映出農曆新年後消費復甦速度較預期慢，而管理層相信零售銷售增長於3月加速......

【15：15】長江基建 （01038） 去年純利按年僅增約3%至近77.5億元，較市場預期低17%，但花旗發表研究報告指，其中主要是受非經營性項目的影響，例如通脹上升導致財務成本增加、外幣兌港元貶值，重申對長建「買入」的投資評級，並將長建目標價由51.5元輕微調升至52元。

花旗認為，長建股息率吸引及派息增加，而且業務風險低，大部分收入來自已發展國家受監管的公用事業，加上有潛在併購機會，屬於一個安全的避風港。花旗更預期......

【10：45】傳統收息股電能 （00006） 去年純利按年跌約8%至近56.5億元，花旗最新發表的報告指，電能去年純利較市場預期低16%，主要受到非現金項目影響，當中包括通脹上升令財務成本增加，以及外幣兌港元貶值，而花旗將電能今、明兩年盈利預測分別下調10%及12%以反映這兩個影響因素，並將其目標價由52.5元調低至50元。

不過，花旗重申電能「買入」的投資評級，認為其......

【10：00】航運股為經濟敏感、股價以至股息率較波動的高息股。摩根大通最新發表的研究報告指，最近投資者對集裝箱和散貨航運股的興趣回升，盡管有關行業於去年出現大幅調整，但在消費支出重新轉向服務、旅行，以及大幅去庫存的情況下，消除疫情不利因素，令港口堵塞問題放緩及即期運費暴跌。

摩通續指出，其所覆蓋的中遠海控 （01919） 、東方海外國際 （00316） 及長榮三隻亞洲航運股......

【09：00】港人熱門收息股領展 （00823） 派發的供股權，最後交易日在今日（3月16日），更多分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：3大因素困擾 二手交投短期難再升

【00：00】國際評級機構標準普爾指，在鐵路營運完全正常化，以及房地產開發業務復甦的預期下，料港鐵 （00066） 的財務狀況將在未來12至24個月內顯著改善，因此將港鐵的獨立信用狀況（SACP）評級從「a」上調至「aa-」，並對其流動性的評估從「充足」調整為「強勁」，維持發行人信用評級為「AA+/A-1+」，並確認其發行和擔保的所有未償還票據發行評級為「AA+」，展望穩定。

延伸閱讀：鐵路大盤登場 克制價試水溫

3月15日：

【17：15】港人熱門收息股之一的滙豐 （00005） ，日前以1英鎊收購矽谷銀行英國分支（SVB UK），瑞銀（詳見本文3月15日【09：00】報道）、高盛詳見本文3月14日【15：45】報道）等券商料上述收購對滙豐未有太大的壞影響。

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綜合由美國矽谷銀行（SVB）危機出現以來，券商給予滙豐目標價的平均值，仍高達......

延伸閱讀：SVB風暴 景順Kristina Hooper：不太可能波及整個系統

【09：00】美國聯儲局宣布銀行定期融資計劃，以國債、機構債務、MBS和其他證券為抵押品提供一年期貸款，按面值計算，成本為隔夜拆息加10個基點。就此，瑞銀發表報告認為，這應該會大大減少被迫虧本出售證券的需要，盡管銀行存在大量流動性過剩，但仍預計，歐洲央行和英倫銀行將面臨與美聯儲貸款相似的壓力，料事件後英歐將收緊銀行流動性監管。

瑞銀續稱，投資者亦會看好大銀行多於小銀行，以及偏好以零售為中心的銀行，而非商業為中心的銀行，存款競爭加劇亦會導致2024至25年的淨息差降低，以及限制了銀行業務的重新評級潛力。

至於滙豐 （00005） 以1英鎊收購矽谷銀行英國分支（SVB UK），瑞銀指該交易並不包括SVB UK母公司的任何資產和負債，而在這筆交易之後，英國央行和財政部確認「所有存入」該行的存款均是安全可靠。瑞銀相信......

 

【00：15】通脹為近年全球央行決定貨幣政策的重要因素之一，而貨幣政策影響了收息股的吸引力。英國近200年歷史資產管理公司施羅德對歐洲通脹展望，詳見：【下一頁

3月14日：

【17：45】港鐵 （00066） 被市場認為是通關受惠者之一，摩根士丹利最新發表的研究報告，雖認為港鐵是通關受惠者，但卻指其較低的鐵路利潤率、免稅店租金，加上較高的資本支出，以及去年的發展物業利潤差距都顯示利潤恢復緩慢，並將其投資評級由「與大市同步」下調至「減持」，目標價亦由39元降至37元。

摩根士丹利預計，雖然今年港鐵乘客人次將比2018年水平高出2%，而跨境乘客人次將恢復到2018年的70%，但要恢復到2018年的利潤水平應該較慢。摩根士丹利解釋，因地鐵票價自2019年下半年以來一直沒有提高，並在去年下調逾1.8%，而新的票價調整幅度，可能未有如該行根據通脹和工資指數計算出的5%般高，同時去年的員工成本上升8%，公用事業成本比2018年更增加19%。

摩根士丹利將港鐵......

【15：45】滙豐 （00005） 以1英鎊收購矽谷銀行英國分支（SVB UK），高盛就此發表研究報告指，滙豐英國分隔銀行擁有大量過剩資金頭寸，截至去年底止全年擁有770億英鎊的過剩存款，認為此交易是對滙豐銀行英國商業銀行業務的補充，可增強其為技術和生命科學領域的創新公司提供服務的能力。

高盛根據現有資料指，SVB UK去年的稅前利潤為8,800萬英鎊，並擁有約55億英鎊的貸款及67億英鎊的存款，有形資產預計約14億英鎊。高盛表示，此交易相對滙豐而言，規模較小，所收購......

延伸閱讀曾淵滄點評 中長綫收息之選

3月13日：

【17：45】中資電訊股為現時業務穩健中不乏增長的收息股，當中中國電信 （00728） 將於下周三（3月22日）公布去年第四季及全年業績。中金最新發表的研究報告預計，中電信本次2022年分紅率，或較2021年進一步上升，穩健業績疊加高股息率為股東提供良好投資回報。

中金表示，隨着5G建設高峰期基本結束，中電信整體資本開支增速放緩，認為有望對公司業績兌現形成支持。同時，中電信資本開支結構中，與數字化業務相關的投資將上升，公司指引2022年的資本開支中，產業數字化資本支出佔比將提升至30%。

不過，中金考慮到中電信於2022至2024年，將會有部分通信設備折舊年限到期，將中電信......

【16：15】自從2月10日領展 （00823） 意外地宣布供股集資後，市場關注香港地產及收租股。國際評級機構惠譽最新確認，新鴻基地產 （00016） 的長期發行人違約評級為「A」，短期發行人違約評級則為「F1」，展望穩定。惠譽同時確認新鴻基地產的高級無抵押評級亦為「A」。

惠譽指，上述評級確認反映新地擁有龐大的投資物業組合，可產生強勁的經常性收入。此外，新地將重點放於物業發展業務的資產周轉，由於土地儲備充裕及......

延伸閱讀大額租務湧現 舖市復甦先兆

【10：30】綜合企業九龍倉 （00004） 去年每股盈利跌18%，而摩根士丹利日前發表報告，雖認同九龍倉每股盈利跌屬負面，但因預計九龍倉的內地投資物業項目和合同銷售將強勁復甦，估值具吸引力，而將九龍倉的投資評級由「減持」調升至「增持」，並將目標價由20.5元上調至23元。

摩根士丹利指，九龍倉去年業績疲弱或已呈見底信號......

【00：15】美國中小型銀行引發爆煲危機，但美國息率仍繼升，料受惠加息兼為全球系統重要性銀行（Global Systemically Important Banks，簡稱「G-SIBs」）之一的滙豐 （00005） ，所受衝擊不大，而其股價仍在上升軌之上（點擊圖片放大）

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此外，綜合由滙豐公布去年業績後，至截稿前止，暫有16間券商給予滙豐最新目標價，平均值約......更多分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：息口轉鷹 3面比較渣打稍勝滙豐

3月12日：

【15：00】港鐵 （00066） 在3月9日公布的去年業績，在售樓收益入帳的帶動下，略優於市場預期。不過，美銀日前發表的報告認為，港鐵估值接近資產淨值，屬合理水平，維持港鐵「中性」的投資評級及42.5元目標價不變。

美銀指，雖然港鐵的香港鐵路營運，應顯著受惠於內地重啟，但料於上半年公布的票價調整機制檢討結果，其相關不確定性存在，或影響港鐵未來加票價能力。

此外，美銀續表示......

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綜合由港鐵公布業績後至截稿前止，暫有7間券商給予港鐵最新目標價（點擊圖片放大），當中上調及下調港鐵目標價的券商分別有1間及2間，而平均目標價約48.54元，較港鐵3月10日收市價39.85元高出約21.8%。更多關於港鐵的分析，詳見：【下一頁

3月11日：

【14：00】藍籌股友邦保險 （01299） 昨日早上公布的去年全年新業務價值，表現稍遜於市場預期，令其昨天股價以大陰燭跌約4.6%至81.55元收市，跌幅比恒指的3%還要大。

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綜合由友邦公布去年業績後，至本段截稿前止，暫有13間券商給予友邦最新目標價（點擊圖片放大），當中上調及下調友邦目標價的券商分別各有2間，餘下券商則維持目標價不變，而平均目標價約......

【13：00】隨着全球經濟活動走出疫情衝擊，並回復正常，料有助生活相關化工產品需求回升，並為相關股份的每股派息提供增長動力。國際評級機構惠譽近日表示，得益於成本傳導更加順暢、出口增加及國內需求回暖，今年中國煉油廠利潤率有望回升。

惠譽續指出......

【09：00】國泰航空 （00293） 受到疫情衝擊而失去「收息股魅力」，去年仍錄得淨虧損達72億元，而大和最新發表的報告表示，若剔除非經常性項目後，國泰調整後淨虧損為96億元，仍遜於該行預期，惟仍維持「跑贏大市」的投資評級。

大和表示，隨着客運及貨運能力正在復甦，預料國泰客運和貨運收益率於今年回復正常，惟同時預料其載貨率仍承壓......

3月10日：

【19：30】藍籌股友邦保險 （01299） 今早公布去年全年新業務價值，按實質滙率計，按年跌8%至約30.9億美元，略差過市場預期（詳見本文3月6日【01：00】報道）；單計去年下半年，則升6%至近15.6億美元，按固定匯率基準計升6%。

國際評級機構標普認為，雖然友邦去年純利下降及新業務價值生成放緩，但隨着內地與香港放寬防疫措施，將利好更多的跨境保險銷售，相信友邦將重拾增長軌道。盡管市場環境波動，但標普認為，友邦審慎的資產配置和強勁的資本化將支持其信用狀況。

此外，標普又預計......

【16：30】港股之中，科技相關的高息股有ASMPT （00522） 及聯想 （00992） 。今天《彭博通訊社》引述消息報道，另類投資公司太盟（PAG）等公司有意收購半導體及電子設備生產商ASMPT並將其私有化，相關磋商處於初步階段。未能確定交易會否成事。消息指太盟已接觸多間銀行就潛在收購融資。

ASMPT總部位於新加坡......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於3月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【中銀香港

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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