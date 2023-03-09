巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 財金專欄 2023/03/09 分享： 分享： 昨日是3月8日婦女節，在香港政壇的女性地位如何？政府「六司十五局」中，女局長佔5名；行政會議16名非官方成員，女性3人；89名立法會議員，16位是女性。換言之，女性只佔約17至23%。 可是，在公務員隊 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 主管港澳事務 誰是真命天子？ 2023/03/08 主管港澳事務 誰是真命天子？ 有政戲 - 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 2023/03/07 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 有政戲 - 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 2023/03/06 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 有政戲 - 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 2023/03/03 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 有政戲 - 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 2023/03/02 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 香港 大學 李家超 律師 林定國 葉兆輝