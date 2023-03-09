巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見

昨日是3月8日婦女節，在香港政壇的女性地位如何？政府「六司十五局」中，女局長佔5名；行政會議16名非官方成員，女性3人；89名立法會議員，16位是女性。換言之，女性只佔約17至23%。

可是，在公務員隊

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