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經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」

財金專欄 2023/03/09

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北京正在舉行的人大會議，有個新現象，那是各代表團大團審議會，有標明「政府工作報告起草組」的人員參加旁聽，也即他們這回不再透過會議簡報整理，而是直接聽取代表對政府工作報告的意見，以便最後修改報告。

起草組

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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