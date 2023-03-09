經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」 財金專欄 2023/03/09 分享： 分享： 北京正在舉行的人大會議，有個新現象，那是各代表團大團審議會，有標明「政府工作報告起草組」的人員參加旁聽，也即他們這回不再透過會議簡報整理，而是直接聽取代表對政府工作報告的意見，以便最後修改報告。 起草組 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 人大地方團 聯手謀新圈新區 2023/03/08 人大地方團 聯手謀新圈新區 國情知聞 - 報告後熱議金融 信貸貨幣難寬鬆 2023/03/07 報告後熱議金融 信貸貨幣難寬鬆 國情知聞 - 中國經濟增長 預期目標靠低原因 2023/03/06 中國經濟增長 預期目標靠低原因 國情知聞 - 工商聯重要提案 立法促民企發展 2023/03/04 工商聯重要提案 立法促民企發展 國情知聞 - ChatGPT大熱 「數字中國」加碼布局 2023/03/03 ChatGPT大熱 「數字中國」加碼布局 中國 經濟 政治 通脹 貿易