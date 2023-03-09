詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示

「前事不忘，後事之師」，說的是新加坡政府的疫情政策檢討。獅城過去3年的抗疫開支達到723億坡元（約4,192億港元），對如此昂貴的一次經驗，無疑得作一次仔細疏理，全盤檢討。新加坡政府昨日公布相關白皮書

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