詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 財金專欄 2023/03/09 分享： 分享： 「前事不忘，後事之師」，說的是新加坡政府的疫情政策檢討。獅城過去3年的抗疫開支達到723億坡元（約4,192億港元），對如此昂貴的一次經驗，無疑得作一次仔細疏理，全盤檢討。新加坡政府昨日公布相關白皮書 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 2023/03/08 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 國金札記 - 解決土地問題 減慢「少子化」出路 2023/03/08 解決土地問題 減慢「少子化」出路 日星減慢少子化 先解決土地問題 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 國金札記 - 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/07 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 國金札記 - 復常效應持續發力 撑住美國經濟 2023/03/06 復常效應持續發力 撑住美國經濟 疫情 口罩 防疫措施 新加坡 李顯龍 新冠肺炎疫情 新冠肺炎