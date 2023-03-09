  • 20°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 01:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示

財金專欄 2023/03/09

分享：

分享：

「前事不忘，後事之師」，說的是新加坡政府的疫情政策檢討。獅城過去3年的抗疫開支達到723億坡元（約4,192億港元），對如此昂貴的一次經驗，無疑得作一次仔細疏理，全盤檢討。新加坡政府昨日公布相關白皮書

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示
2023/03/08
詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示
國金札記 - 解決土地問題 減慢「少子化」出路
2023/03/08
解決土地問題 減慢「少子化」出路
日星減慢少子化 先解決土地問題
2023/03/07
日星減慢少子化 先解決土地問題
國金札記 - 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光
2023/03/07
尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光
國金札記 - 復常效應持續發力 撑住美國經濟
2023/03/06
復常效應持續發力 撑住美國經濟
疫情 口罩 防疫措施 新加坡 李顯龍 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

家庭職場互兼顧 釋放勞力促生育

下一篇文章

經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

A股造雙底 中行勢向上
A股造雙底 中行勢向上
華反遏制見理節 增話語權抗「惡狼」
華反遏制見理節 增話語權抗「惡狼」
有政戲 - 主管港澳事務 誰是真命天子？
主管港澳事務 誰是真命天子？
選股情報 - 摩通都話美數據假
摩通都話美數據假
安本：投資中國的5大理由
安本：投資中國的5大理由
投資坐標 - 「兩座大山」誰怕誰？
「兩座大山」誰怕誰？