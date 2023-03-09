息口又成樓市復甦欄路虎？

正當香港樓市開始步入正軌，美國卻加息再次升溫，加息周期隨時再次延長，成為樓價回升的攔路虎。美國由去年進入加息周期開始，至今已經大幅加息4.5厘，而香港則跟隨加息0.625厘，雖然香港加息幅度不足1厘，已經在2022年下半年令香港樓市帶來沉重沽壓。

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