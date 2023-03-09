息口又成樓市復甦欄路虎？ 地產 12:00 2023/03/09 分享： 分享： 正當香港樓市開始步入正軌，美國卻加息再次升溫，加息周期隨時再次延長，成為樓價回升的攔路虎。美國由去年進入加息周期開始，至今已經大幅加息4.5厘，而香港則跟隨加息0.625厘，雖然香港加息幅度不足1厘，已經在2022年下半年令香港樓市帶來沉重沽壓。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價低位爬升 2023/02/17 樓價低位爬升 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 今年樓價可以升幾多？ 2023/02/18 今年樓價可以升幾多？ 你可能感興趣 樓價低位爬升 01:00 2023/02/17 樓價低位爬升 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 14:00 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 今年樓價可以升幾多？ 16:11 2023/02/18 今年樓價可以升幾多？ 最新專欄文章 新盤連環推 二手陷捱打局面 2023/03/08 新盤連環推 二手陷捱打局面 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 2023/03/07 商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 新盤復常路漫長 2023/03/06 新盤復常路漫長 銀主盤滾存量回落 樓市拐點現象？ 2023/03/03 銀主盤滾存量回落 樓市拐點現象？ 300萬上車盤首置印花稅降至100元 仍難救納米樓危機 2023/03/02 300萬上車盤首置印花稅降至100元 仍難救納米樓危機 香港物業 樓價 供樓負擔 加息 銀行