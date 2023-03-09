恒指又退守2萬關攻防 3大原因次季見反彈

港股於3月1日顯著急升，惟聯儲局主席鮑威爾暗示加息提速的言論，令市場對儲局3月份加息半厘後的預期升温，拖累港美股市大跌，恒指於周三跌近500點。

受鮑威爾言論影響，市場預期3月儲局加息半厘的預期升温，CME聯邦基金期貨利率市場反映，3月加息半厘的機會急升至逾7成。儲局加息預期強化不利於港股反彈。

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美加息見頂前股市波動

對加息預期的影響，國海證券認為，盡管美國1至2月經濟資料展現韌性，但是美國加息預期持續增強，目前並不能證偽經濟衰退。預期加息頂點前美債息或將高位震盪。

而中國首兩個月進出口現負增長，數字不利於部分投資者對於經濟復甦的理解，金融市場對直接的經濟數據反應敏感。

另外，A股和港股具有聯動性，很多國企在A股和港股同時上市，盡管港股具有折價優勢，但是更需要關注的是指數的反彈動能以及成交額的變化能否支撐國企央企大盤股在短期持續不停上漲，股市究竟是多個風格共振還是蹺蹺板效應。

綜合以上的，國海證券認為港股仍有支持，預期恒指在19000點附近至20000點附近有較強支持。

國海證券又認為，預期港股更大級別的趨勢性反彈可能出現在5月前後，原因有：

1. 4月份部分A股和港股首季報業績不確定性可消化完畢；

2. 今年內地第2季部分宏觀經濟數據或因為去年第2季疫情產生的超低基數而很高；

3. 4月底有重要會議，不排除出台一些經濟政策，進一步助力經濟增長。

按以上3個邏輯，預期是港股在第2季反彈的核心邏輯。

報告來源：國海證券

編輯：錢家鋒

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