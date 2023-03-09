大摩推6股 3月布陣（附目標價）

摩根士丹利發表報告，公布港股最新焦點股名單。本文以該行最新報告、預測數據，解釋看好的原因。以下6股，摩根士丹利評級皆是「增持」（Overweight）。

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新鴻基地產 （00016）

摩根士丹利相信新鴻基地產股價會於60天內上漲，升幅相對將跑贏恒指。新鴻基地產近期推出的新盤將成為股價催化劑，例如屯門兆康「NOVO LAND」的第一期、第二期皆短時間沽清。另外，新鴻基地產亦受惠於印花稅下調，前景看俏。目標價122元。

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國泰航空 （00293）

摩根士丹利表示，根據國泰航空公布的數據，其2022年淨虧損65億港元（2021年為55億港元），淨虧損由2022年第1季50億港元收窄至2022年第2季的15億港元。國泰2022年年收入510億港元，按年增長12%。

摩根士丹利對國泰表現持樂觀態度，認為其盈利將隨著產能持續恢復而復甦。目標價10.7元。

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專訪 曾淵滄 談收息心法【下一頁】

中國聯通 （00762）

中國聯通2022年第四季按年收入增長8%，全年收入3,193億人民幣，按年增7.8%。公司2022年淨利潤167億人民幣，按年增16.5%。摩根士丹利指中國聯通力求2023年繼續達到兩位數淨利潤增長，前景看俏，目標價7元。

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報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

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