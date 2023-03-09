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大摩推6股 3月布陣（附目標價）

研究報告 18:28 2023/03/09

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摩根士丹利發表報告，公布港股最新焦點股名單。本文以該行最新報告、預測數據，解釋看好的原因。以下6股，摩根士丹利評級皆是「增持」（Overweight）。

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    +2

新鴻基地產 （00016）

摩根士丹利相信新鴻基地產股價會於60天內上漲，升幅相對將跑贏恒指。新鴻基地產近期推出的新盤將成為股價催化劑，例如屯門兆康「NOVO LAND」的第一期、第二期皆短時間沽清。另外，新鴻基地產亦受惠於印花稅下調，前景看俏。目標價122元。

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國泰航空 （00293）

摩根士丹利表示，根據國泰航空公布的數據，其2022年淨虧損65億港元（2021年為55億港元），淨虧損由2022年第1季50億港元收窄至2022年第2季的15億港元。國泰2022年年收入510億港元，按年增長12%。

摩根士丹利對國泰表現持樂觀態度，認為其盈利將隨著產能持續恢復而復甦。目標價10.7元。

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專訪 曾淵滄 談收息心法【下一頁

中國聯通 （00762）

中國聯通2022年第四季按年收入增長8%，全年收入3,193億人民幣，按年增7.8%。公司2022年淨利潤167億人民幣，按年增16.5%。摩根士丹利指中國聯通力求2023年繼續達到兩位數淨利潤增長，前景看俏，目標價7元。

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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