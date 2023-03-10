數字經濟大火 聯通回吐可買 財金專欄 2023/03/10 分享： 分享： 恒指再跌近牛熊分界綫，要留意美元兌人民幣正在營造頭肩底，港股可能仍未見底，但調整反而要留意盈利增長兼且股價強勢的股份。中國聯通（00762）未來盈利可以保持雙位數增長，股價可繼續沿上升通道尋頂。 聯通 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 人民幣七三危機 港股遭殃？（第四版） 2023/03/09 人民幣七三危機 港股遭殃？（第四版） 中字股實力談 - 越通有防守性 今年料9厘息 2023/03/09 越通有防守性 今年料9厘息 中字股實力談 - 息海翻缸 人民幣衝擊7算 港股遭殃格局 （第四版） 2023/03/08 息海翻缸 人民幣衝擊7算 港股遭殃格局 （第四版） 中字股實力談 - 海豐18厘息可買 2023/03/08 海豐18厘息可買 中字股實力談 - 港股天堂與地獄 恒指好淡角力未見真章（第四版） 2023/03/07 港股天堂與地獄 恒指好淡角力未見真章（第四版） 大數據 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中資電訊股 李克強 國資委 中國電信（00728）