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數字經濟大火 聯通回吐可買

財金專欄 2023/03/10

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恒指再跌近牛熊分界綫，要留意美元兌人民幣正在營造頭肩底，港股可能仍未見底，但調整反而要留意盈利增長兼且股價強勢的股份。中國聯通（00762）未來盈利可以保持雙位數增長，股價可繼續沿上升通道尋頂。

聯通

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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