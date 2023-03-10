施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 財金專欄 2023/03/10 分享： 分享： 各國政府試圖緩和高通脹所帶來的影響，稅收和公共開支方面的政策再度回歸，預料積極財政政策會是未來數年政策和市場行為體制轉變的一部分。 高通脹仍是投資者主要的焦點，影響着各國央行的決策、債券孳息率及所有資產 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 2023/03/09 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 中金：經濟增長靠內需投資 2023/03/08 中金：經濟增長靠內需投資 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 2023/03/07 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 2023/03/03 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 2023/03/02 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 經濟 英國 通脹 金融 歐洲 貨幣政策 債券 財政政策 量化寬鬆 施羅德