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施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來

財金專欄 2023/03/10

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各國政府試圖緩和高通脹所帶來的影響，稅收和公共開支方面的政策再度回歸，預料積極財政政策會是未來數年政策和市場行為體制轉變的一部分。

高通脹仍是投資者主要的焦點，影響着各國央行的決策、債券孳息率及所有資產

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 名家觀點

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