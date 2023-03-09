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直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服

國際 22:47 2023/03/09

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近期受熱議的直播帶貨，與在深水埗街頭推銷員口若懸河賣貨，滔滔不絕炒熱氣氛，即場與街坊互動，在本質上其實未必有太大分別，最大差異在接觸面，在街頭，顧客只能是途經攤檔、圍觀的公眾，而移師網上進行，顧客頓時變為全體網民。直播帶貨在內地的高速發展，似乎很有潛力。可是同一套做法，到了在美國，卻有點水土不服。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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