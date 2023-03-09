直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 國際 22:47 2023/03/09 分享： 分享： 近期受熱議的直播帶貨，與在深水埗街頭推銷員口若懸河賣貨，滔滔不絕炒熱氣氛，即場與街坊互動，在本質上其實未必有太大分別，最大差異在接觸面，在街頭，顧客只能是途經攤檔、圍觀的公眾，而移師網上進行，顧客頓時變為全體網民。直播帶貨在內地的高速發展，似乎很有潛力。可是同一套做法，到了在美國，卻有點水土不服。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 2023/03/08 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 日星減慢少子化 先解決土地問題 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/06 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 復常效應續發力 撐住美國經濟 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 你可能感興趣 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 21:29 2023/03/08 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 日星減慢少子化 先解決土地問題 21:35 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 21:39 2023/03/06 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 最新專欄文章 國金札記 - 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 今日 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 2023/03/08 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 國金札記 - 解決土地問題 減慢「少子化」出路 2023/03/08 解決土地問題 減慢「少子化」出路 日星減慢少子化 先解決土地問題 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 國金札記 - 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/07 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 網上購物 網購平台 拍賣 KOL YouTube 美國 Facebook Instagram Amazon