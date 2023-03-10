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發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」

財金專欄 2023/03/10

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簡約公屋在啟德的選址爭議，掀起不少人對該區規劃和發展的關注。該區原先的單軌鐵路規劃已被「走數」，當區居民關注，連接啟德城中心及兩個港鐵站、長約1,500米的地下購物街，何時貫通落成？

7成正推展 近啟德

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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