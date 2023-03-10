發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 財金專欄 2023/03/10 分享： 分享： 簡約公屋在啟德的選址爭議，掀起不少人對該區規劃和發展的關注。該區原先的單軌鐵路規劃已被「走數」，當區居民關注，連接啟德城中心及兩個港鐵站、長約1,500米的地下購物街，何時貫通落成？ 7成正推展 近啟德 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 2023/03/09 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 有政戲 - 主管港澳事務 誰是真命天子？ 2023/03/08 主管港澳事務 誰是真命天子？ 有政戲 - 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 2023/03/07 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 有政戲 - 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 2023/03/06 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 有政戲 - 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 2023/03/03 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 啟德 發展局 九龍城 李慧琼 新蒲崗