金融機構改革 熱議論Vs冷看點

北京正在召開的人大會議，在所有議程中國務院機構改革方案目前熱度最高；在國務院機構改革方案中，共13項改革內容中，6項事關金融領域機構改革，難怪公布改革方案後，金融領域機構改革的議論最熱。

有關金融領域機

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