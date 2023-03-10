金融機構改革 熱議論Vs冷看點 財金專欄 2023/03/10 分享： 分享： 北京正在召開的人大會議，在所有議程中國務院機構改革方案目前熱度最高；在國務院機構改革方案中，共13項改革內容中，6項事關金融領域機構改革，難怪公布改革方案後，金融領域機構改革的議論最熱。 有關金融領域機 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」 2023/03/09 經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」 國情知聞 - 人大地方團 聯手謀新圈新區 2023/03/08 人大地方團 聯手謀新圈新區 國情知聞 - 報告後熱議金融 信貸貨幣難寬鬆 2023/03/07 報告後熱議金融 信貸貨幣難寬鬆 國情知聞 - 中國經濟增長 預期目標靠低原因 2023/03/06 中國經濟增長 預期目標靠低原因 國情知聞 - 工商聯重要提案 立法促民企發展 2023/03/04 工商聯重要提案 立法促民企發展 中國 經濟 人民幣 貿易 債券 金融機構 金融監管機構 人民幣國際化 證監會 股票