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「抗疫股」發盈喜後又如何？

財金專欄 02:30 2023/03/10

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環球股市繼續受到鮑威爾大SIR的「息魔警告」影響而受壓，不過，他在眾議院作證時表示下次聯儲局議息的加息幅度仍要視乎最新的就業和物價數據，令到美股在低位有趁低吸納。港股在息魔及中美交鋒加劇的氣氛下則表現

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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