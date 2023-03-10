「抗疫股」發盈喜後又如何？ 財金專欄 02:30 2023/03/10 分享： 分享： 環球股市繼續受到鮑威爾大SIR的「息魔警告」影響而受壓，不過，他在眾議院作證時表示下次聯儲局議息的加息幅度仍要視乎最新的就業和物價數據，令到美股在低位有趁低吸納。港股在息魔及中美交鋒加劇的氣氛下則表現 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「兩座大山」誰怕誰？ 2023/03/08 「兩座大山」誰怕誰？ 投資坐標 - 壞消息之外的好消息！ 2023/03/03 壞消息之外的好消息！ 投資坐標 - 除掉口罩之後買藥業股? 2023/03/01 除掉口罩之後買藥業股? 投資坐標 - 長期持股要追隨有誠信的大股東！ 2023/02/28 長期持股要追隨有誠信的大股東！ 投資坐標 - 價值投資法四項基本原則！ 2023/02/24 價值投資法四項基本原則！ 嘉利國際（01050） 鴻興印刷（00450） 東方表行（00398） 通脹 鮑威爾 美國聯儲局 美股 宏觀分析 港股 股票