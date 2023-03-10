樓市升勢能否延續？ 地產 18:24 2023/03/10 分享： 分享： 2022年樓市氣氛轉淡，全年樓價累跌約一成半，踏入2023年，利好樓市的消息，包括通關、放寬首置稅階等逐步浮現，初步可見樓市正重拾升軌，但趨勢又能否延續？ ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 【直擊單位】九龍2字頭超筍盤 比鄰啟德站鑽石山站 呎價僅1萬元 2023/03/07 【直擊單位】九龍2字頭超筍盤 比鄰啟德站鑽石山站 呎價僅1萬元 【直擊單位】 套現離場 泓景臺業主微減2萬沽2房 20年賺逾6球 2023/03/07 【直擊單位】 套現離場 泓景臺業主微減2萬沽2房 20年賺逾6球 【直擊單位】滙景花園套3房海景戶呎租35元 高市價近2成 2023/03/07 【直擊單位】滙景花園套3房海景戶呎租35元 高市價近2成 【直擊單位】葵芳閣2房547萬元易手 放盤5個月累減33萬 2023/03/08 【直擊單位】葵芳閣2房547萬元易手 放盤5個月累減33萬 你可能感興趣 【直擊單位】九龍2字頭超筍盤 比鄰啟德站鑽石山站 呎價僅1萬元 10:10 2023/03/07 【直擊單位】九龍2字頭超筍盤 比鄰啟德站鑽石山站 呎價僅1萬元 【直擊單位】 套現離場 泓景臺業主微減2萬沽2房 20年賺逾6球 09:10 2023/03/07 【直擊單位】 套現離場 泓景臺業主微減2萬沽2房 20年賺逾6球 【直擊單位】滙景花園套3房海景戶呎租35元 高市價近2成 15:58 2023/03/07 【直擊單位】滙景花園套3房海景戶呎租35元 高市價近2成 香港物業 首次置業 印花稅 財政預算案 鮑威爾 發展商