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樓市升勢能否延續？

地產 18:24 2023/03/10

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2022年樓市氣氛轉淡，全年樓價累跌約一成半，踏入2023年，利好樓市的消息，包括通關、放寬首置稅階等逐步浮現，初步可見樓市正重拾升軌，但趨勢又能否延續？

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