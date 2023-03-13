汽車業仍弱 建銀國際薦行業優質股

汽車股今日普遍回軟，內地2月汽車銷量雖然略有改善，惟預期今年上半年的復甦時間將較長。行業銷售渠道去庫存成為今年重點。雖然汽車行業面對逆風，但行業突出車企仍可佔上風。

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數據顯示，雖然2月內地乘用車成銷售量改善，惟行業仍疲弱。中國乘用車協會報告指2月乘用車零售和批發量分別增加142萬及165萬輛，按年增長10%及11%，或按月增長9%及13%。1至2月零售及批發量分別為272萬及310萬輛，按年下降 20%及16%。批發的顯著表現表明渠道庫存壓力更大。

銷售有改善 復甦仍需時

批發比率的批發/零售量差異超過10%，這意味著原始設備製造商和經銷商的渠道壓力要大得多。大多數新能源汽車和內燃機原始設備製造商都在區域市場提供大幅折扣，以此作為加速庫存卸載的一種方式。

數據反映，渠道去庫存是今年的重點。1月經銷商庫存指數讀數為1.80，遠高於去年12月的1.07或去年1月的1.46。

新能源車方面，消售動力回暖，而價格競爭愈演愈烈。2月新能源汽車批發/零售量分別為49.6萬輛及43.9萬輛，按年增長6%及61%；按月增長28%及33%，佔整體乘用車市場份額的30%及31%。1至2月新能源汽車批發及零售量分別為88.4萬輛及77萬輛，按年增長20%及23%，佔乘用車市場份額的29%及28%。

建銀國際認為，由於特定地區的優惠稅收政策和補貼，主要傳統OEM車廠的銷量會從傳統汽車轉向插電式混合動力車（PHEV），並成為2023年行業的主要趨勢。該行相信電池原材料價格的逐漸下降以及本地OEM和新能源汽車初創公司不斷擴大的產品綫將支持市場趨勢。

另方面，部分豪華車廠將在2023年恢復穩健增長和盈利能力。儘管由於進口車型零部件供應短缺以及新能源汽車對入門級車型的影響，傳統豪華車領域的銷售放緩但整個豪華車市場仍在繼續擴大。而觀察到品牌之間存在明顯差異，並且許多品牌都具有挑戰性的運營。

行業首選理想 比亞迪

在選股方面，鑑於部分合資企業、豪華車和自主品牌在中國的前景樂觀，建銀國際認為2023年中國汽車行業的細分市場領導者存在機會。

首選是理想汽車 （02015） ，因其獨特的產品定位，以及比亞迪 （01211） 的全面覆蓋和強大的出口潛力。

其他股份，建銀亦看好吉利 （00175） 採用插電式混合動力車技術的新能源車型推出計劃。

按年估偏好，該行更看好華晨汽車 （01114） ，因為寶馬2023年的新產品周期和華晨汽車搶占市場份額的積極計劃，以及廣汽 （02238） ，因為廣汽對日本合資企業的貢獻以及來自傳祺和廣汽埃安的強勁勢頭。

鑑於原始設備製造商和經銷商都熱衷於提高銷量以更快地轉移庫存的預期，該行認為像汽車之家 （02518） 這樣的垂直整合服務提供商將受益最大。

汽車零件及4S方面，基於疫情和芯片組衝擊後全球OEM生產的複甦，建銀更看好具有強大全球影響力的組件廠商，尤其是敏實 （00425） 。相信高端利基市場的奢侈品牌將受益於上述日益增長的消費差異。在這方面，我們看好領先的保時捷經銷商美東 （01268） 和永達 （03669）

報告來源：建銀國際

編輯：錢家鋒

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