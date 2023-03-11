港股人民幣 同呈頭肩頂 財金專欄 2023/03/11 分享： 分享： 中港股市昨齊急挫，下跌時間較筆者預期為早，「頭肩底」的營造暫時變成「頭肩頂」，恒指可能要下見16559點。盡管人民幣死守7.0，但美滙指數反覆上升走勢未變，美元兌人民幣升破7.0的機會大，會是加快港股 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股跌勢快過預期 4個支持位 恒指會見16500？（第四版） 2023/03/10 港股跌勢快過預期 4個支持位 恒指會見16500？（第四版） 中字股實力談 - 數字經濟大火 聯通回吐可買 2023/03/10 數字經濟大火 聯通回吐可買 人民幣七三危機 港股遭殃？（第四版） 2023/03/09 人民幣七三危機 港股遭殃？（第四版） 中字股實力談 - 越通有防守性 今年料9厘息 2023/03/09 越通有防守性 今年料9厘息 中字股實力談 - 息海翻缸 人民幣衝擊7算 港股遭殃格局 （第四版） 2023/03/08 息海翻缸 人民幣衝擊7算 港股遭殃格局 （第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 美元 人民幣 頭肩底 頭肩頂 三一國際（00631） 海爾智家（06690） 美滙指數 銀行