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港股人民幣 同呈頭肩頂

財金專欄 2023/03/11

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中港股市昨齊急挫，下跌時間較筆者預期為早，「頭肩底」的營造暫時變成「頭肩頂」，恒指可能要下見16559點。盡管人民幣死守7.0，但美滙指數反覆上升走勢未變，美元兌人民幣升破7.0的機會大，會是加快港股

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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