賞花經濟 拉動內需 財金專欄 2023/03/11 分享： 分享： 在政治的宏大敘事和經濟的走勢把握之間，中國內地近期還湧動一股春潮，那是早春2月，花開得早又開得好，由南至北，波波相接地出現了形形式式的賞花活動，由之帶起了大大小小的活動，連經濟學家們回過頭來審視，與別 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 金融機構改革 熱議論Vs冷看點 2023/03/10 金融機構改革 熱議論Vs冷看點 國情知聞 - 經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」 2023/03/09 經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」 國情知聞 - 人大地方團 聯手謀新圈新區 2023/03/08 人大地方團 聯手謀新圈新區 國情知聞 - 報告後熱議金融 信貸貨幣難寬鬆 2023/03/07 報告後熱議金融 信貸貨幣難寬鬆 國情知聞 - 中國經濟增長 預期目標靠低原因 2023/03/06 中國經濟增長 預期目標靠低原因 中國 賞花 經濟 人民幣 北京 上海 杭州 重慶 公園 南京