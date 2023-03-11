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賞花經濟 拉動內需

財金專欄 2023/03/11

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在政治的宏大敘事和經濟的走勢把握之間，中國內地近期還湧動一股春潮，那是早春2月，花開得早又開得好，由南至北，波波相接地出現了形形式式的賞花活動，由之帶起了大大小小的活動，連經濟學家們回過頭來審視，與別

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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