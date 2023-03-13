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矽谷銀行倒閉 洪灝：美債變血債

財金 08:03 2023/03/13

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美國矽谷銀行因出現流動性危機被接管，事件反映聯儲局大幅加息的副作用亦正在顯現，而這可能會成為聯儲局放慢加息步伐的一個考慮因素。

專注於提供矽谷科技新創公司融資的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）爆發流動性風險，因為資不抵債被美國監管機構勒令關閉，這是2008年金融危機以來，美國最大宗銀行倒閉事件。

為何會爆發流動性危機，則與被公認為最安全的資產——美債有關。

事緣矽谷銀行現金不足，打算出售過去持有的美國國債及公司股票補充資金，但因聯儲局在過去一年時間大幅加息，導致這些債券價值下跌，尤其是長期債券，因此出售的話會引發虧損。而除了債券減值之外，在聯儲局不斷提高利率的情況下，銀行客戶尋求更高的收益率將存款提出，導致銀行存款流失。

洪灝：屁股決定了腦袋

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝發表文章評論指，2021年美國通脹大幅飆升，聯儲局貨幣政策開始拿捏不住，短期美債收益率同時開始大幅飆升，導致了美債2022年的暴跌創兩百多年以來之最。

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「突然，全球最安全的資產變成了風暴之眼。」

洪灝認為，肯定有很多其它地方性銀行在使用類似的手段進行現金管理。

他說......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 美國經濟

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