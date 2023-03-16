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花旗劉顯達 薦8大首選股+收息股點評

財金猛人追蹤 21:18 2023/03/16

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花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達在接受《Money Times》專訪時表示，在加息周期仍未結束的情況下，並不看好純收息股。

「當美國繼續加息，而收息股盈利無咩增長，吸引力就會大大降低。」

劉顯達解釋指，美國國債評級為「AAA」級，而香港公用股的信貸評級普遍只有「A」級，當「無風險利率」較一般收息股更高時，投資者自然會選擇較低風險的選擇，如做定存或買美國國債，故傳統被視為收息股的香港公用股近期股價表現不濟。

花旗今季度8大首選股及收息股點評，可見下圖。

 

    點擊圖片放大
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他續指，由於純收息股的盈利增長不高，在利率上升的環境中不利這些股份，所以若投資者希望買股收息，收息股的股息率起碼要有6厘才合格。

「如果真的要買股收息，要買除了收息之外，有正面催化劑的股份，如中資電訊股和石油股。」

劉顯達表示，由於香港市場成熟，本地公用股的利潤增長空間小，故在加息周期下，劉顯達並不特別看好香港的公用股，反而更看好中資電訊股。

由於中資電訊股和石油股都屬於背後有增長故事支持的股份，尤其是中資電訊股早前已表明將增加派息，加上國企股迎來行業改革，料有助支持股價。

此外，國資委早前已明確要求，中央企業要強化資本運作，實現動態優化；強化上市公司管理，提升市值和價值創造能力。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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