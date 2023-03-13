摩通：電訊股具3大潛在催化劑（附中移動 中電信 聯通 券商目標價）

內地三大電訊股後市走向如何，從3大催化劑：國策、國企改革和短期業績期來看，後續表現仍可期。惟投資者要留意，相關板塊大升過後的回調風險。。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在討論股價孰便宜孰貴之前，先由政策面來看電訊股。內地多年來一直推動電訊業發展及國企改革，由根本入手，繼續改善公司的營運效益。

國策利好長遠發展

上月底，中國國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》，欲加快數字中國建設。該文件提出，到2025年，數字基礎設施高效聯通、數據資源規模和質量加快提升，以及數字經濟發展質量效益大幅增強等。

中銀國際認為，要達到2025年「高效聯通」的目標，須系統地升級數據存儲、安全和傳輸網絡，預計在IT系統的基建層（私有和公共雲），都會有大量投資。在金融、交通、製造等行業的互聯網應用推動下，電訊商將受惠於固接專綫（leased line）、互聯網數據中心（IDC）及雲服務需求上升。同時，在規模優勢下，電訊商的網絡利用率上升將大大改善其盈利能力。

據中國信息通信研究院預測，到2025年，中國數字經濟的市場規模將超過60萬億元（人民幣‧下同）。內地工信部指，移動物聯網連接數達18.4億戶，使中國成為全球首個移動物聯網連接數超過移動用戶的主要經濟體。

國企聚焦ROE

另外，國務院國資委於3月初召開會議，將開展國企對標世界一流企業價值創造行動，即欲「以價值創造為關鍵抓手，紮實推動企業高質量發展，加快建成世界一流企業」。國資委表示，面對新一輪科技革命和產業變革，國企在效率效益、戰略性新興產業布局、科技創新能力支撑等方面仍存在差距，因此要突出效益，並聚焦在勞動生產率、股東回報率（ROE）、經濟增加值率等指標，提高資產回報水平。

聯通 （00762） 在業績會上就率先強調，要高質量發展，並將根據國資委提及的新關鍵指標，即ROE和銷售現金比率等，審慎地投資於新業務。瑞銀引述管理層指，今年聯通將保持穩健的服務收入增長和淨利潤的雙位數增長，同時繼續提高ROE。

若三大電訊商皆按國資委指示般，着重提升ROE，長遠股東回報將得以保障。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

三大電訊股估值

及至個股......

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...