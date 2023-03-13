重申今年亞洲貨幣「先苦後甜」展望

亞洲貨幣兌美元在2月份全綫下跌，大部分貨幣更失守1月份的升幅，年初至今由升轉跌。美國聯儲局繼續抱持鷹派立場、投資組合資金外流再度引起關注，以及以中國重啟經濟為主題的相關外滙交易缺乏新催化劑，都是導致亞洲貨幣下跌的主因。

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整體而言，我們重申今年亞洲貨幣「先苦後甜」的展望，區內貨幣兌美元在今年上半年維持疲弱，隨着聯儲局在下半年結束加息周期，以及中國經濟將會出現較明顯的持續復甦迹象，亞洲貨幣將在下半年回升。

美元兌人民幣在2月份由6.7反彈至6.97，反映中國疫情後的復甦走勢反覆。雖然國內旅遊業獲「報復式消費」，以及農曆新年期間錄得強勁的票房收入，但其他行業仍未因撤銷防疫措施而受惠。陷入困境的房地產業尚未出現明顯的見底回升迹象，而出口增長亦很可能因受到預期的全球經濟放緩而受到拖累。

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基於近期內外的不明朗因素，本行預期美元兌人民幣升勢持續，今年第一季及第二季預測同為7.05（另可點擊圖片放大），而上次的預測分別為6.80及6.85，隨後逆轉升勢，第三季和第四季分別回落至6.9及6.8，而此前預測為6.75及6.65。

最後，中國於3月初舉行全國人民代表大會（全國人大），一如所料，當局在今次全國人大會議中確認今年經濟增長率為5%左右的展望。我們預期，當局會陸續推行新貨幣及財政措施，以增強經濟增長動力及信心；同時亦預料與經濟及市場相關的領導層會出現變動。若這成真，人民幣回升步伐超越基本預測，絕對不足為奇。

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另外，部分東盟貨幣在今年初展現強勢，雖然我們準確預測，將會進入投資者降低風險的階段，惟滙率正常化的步伐卻超出本行的預期。泰銖及馬幣兌美元均失守1月份的全部升幅，更在2月份錄得多年來最高的單月跌幅：

泰銖：-6.6%；

馬幣：-4.8%。

在美元兌泰銖，以及美元兌馬幣，已遠超本行2023年上半年的上行目標後，本行上調今年的預測，包括......

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編輯：蕭悅潾

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