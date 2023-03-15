全球息望見頂？4圖展望歐洲通脹

全球央行為應對因新冠疫情，以及俄烏衝突引發的高通脹局面。近日美國中小型銀行爆煲潮，或許將聯儲局暫停加息的時間提早。至於歐洲方面又如何？施羅德投資評論員Valentina Romeo撰寫的2023年3月報告內有5幅圖，展示歐洲通脹前景。

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俄烏衝突為歐洲大陸帶來危機，最切身的感受莫過於能源價格急劇急升。這是西方國家對俄羅斯石油實施制裁，以及俄羅斯切斷天然氣供應所致。由於無法獲得俄羅斯天然氣，歐洲（特別是德國、奧地利、荷蘭及意大利）不得不尋求其他能源來源，而事實亦證明代價不菲。天然氣價格急升，當投資者在 2022年9月擔憂冬季即將來臨，或會出現天然氣短缺及停電時，情況便更覺明顯。

不過，2022年9月過後，歐洲天然氣價格受到以下因素影響下大幅下跌（點擊圖片放大），因素包括：

冬季天氣相對温和；

歐洲多國採取措施，藉以減少能源需求，例如德國天然氣需求大幅下降（點擊圖片放大）。

由於氣候温和、需求下降，以及從其他來源購得天然氣（通常是液態天然氣 (LNG) 貨物），歐洲得以避過電力中斷的威脅，而當地天然氣庫存亦已恢復至穩健水平。截至2023年1月，整個歐洲的天然氣庫存量維持在80%左右的水平，符合歐盟要求當前冬季將庫存維持在最少80%的規定。當中德國在2022年11月的整體庫存水平達 100%（點擊圖片放大），而在今年2月為73%，是1年前的2倍以上。

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去年上半年的天然氣價格急劇上漲，對歐洲經濟產生重大影響，並推動通脹率升至兩位數水平。盡管食品價格等其他通脹成份仍在上漲，但隨着天然氣價格暴跌，通脹......

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（詳細分析更新中）

歐洲通脹及天然氣相關資料來源：施羅德投資2023年3月報告

編輯：蕭悅潾

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