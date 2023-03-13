美元2月升勢或告一段落

美國就業數字實在強，1月及2月非農職位分別大升50.4萬（經修正）及31.1萬，美中不足是失業率略攀上3.6%。

不過這一切已不重要，因這些都是2月情況。反觀上周，美國一間小型銀行陷入了擠提風險，市場開

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