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歐元1.09有望

財金專欄 2023/03/13

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重點為周四（16日）的歐央行議息會上，加息半厘是市場共識。重點留意是歐央行會否暗示有更多加息空間。按利率期貨市場顯示，歐息將很大機會攀至4厘才見頂。雖然歐息現水平不及美息高，但若論往後加息幅度，優勢在

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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