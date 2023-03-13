重點為周四（16日）的歐央行議息會上，加息半厘是市場共識。重點留意是歐央行會否暗示有更多加息空間。按利率期貨市場顯示，歐息將很大機會攀至4厘才見頂。雖然歐息現水平不及美息高，但若論往後加息幅度，優勢在

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