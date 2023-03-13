歐元1.09有望 財金專欄 2023/03/13 分享： 分享： 重點為周四（16日）的歐央行議息會上，加息半厘是市場共識。重點留意是歐央行會否暗示有更多加息空間。按利率期貨市場顯示，歐息將很大機會攀至4厘才見頂。雖然歐息現水平不及美息高，但若論往後加息幅度，優勢在 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元2月升勢或告一段落 今日 美元2月升勢或告一段落 英鎊有機重上1.23 今日 英鎊有機重上1.23 日圓目標價130 今日 日圓目標價130 澳元支持位65美仙 今日 澳元支持位65美仙 紐元63美仙阻力重 今日 紐元63美仙阻力重 你可能感興趣 美元2月升勢或告一段落 今日 01:00 美元2月升勢或告一段落 英鎊有機重上1.23 今日 01:00 英鎊有機重上1.23 日圓目標價130 今日 01:00 日圓目標價130 最新專欄文章 加元支持位1.4 今日 加元支持位1.4 紐元63美仙阻力重 今日 紐元63美仙阻力重 澳元支持位65美仙 今日 澳元支持位65美仙 日圓目標價130 今日 日圓目標價130 英鎊有機重上1.23 今日 英鎊有機重上1.23 經濟 美國 美元 指數 銀行 通脹 金融 加息 日本 外滙