英鎊有機重上1.23

周三（15日）英國將公布財政預算案。面對經濟正陷入收縮邊緣，保守黨有聲音希望財長候俊偉可延遲加企業稅並增開支舒民困。但同樣面對債務與GDP比率近100%，確是兩難局面。如4月1日起加稅，需提防英經濟將

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