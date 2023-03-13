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英鎊有機重上1.23

財金專欄 2023/03/13

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周三（15日）英國將公布財政預算案。面對經濟正陷入收縮邊緣，保守黨有聲音希望財長候俊偉可延遲加企業稅並增開支舒民困。但同樣面對債務與GDP比率近100%，確是兩難局面。如4月1日起加稅，需提防英經濟將

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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