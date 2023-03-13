盡管日圓上周高見137兌1美元水平，但在上周五議息會上卻未見日央行有任何支持日圓動作。隨消息指有美國銀行陷入擠提風險，迫使聯儲局放慢加息，美國債息急降。這對美日債息差距變化最為敏感的日圓滙價帶來龐大支

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