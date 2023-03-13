日圓目標價130 財金專欄 2023/03/13 分享： 分享： 盡管日圓上周高見137兌1美元水平，但在上周五議息會上卻未見日央行有任何支持日圓動作。隨消息指有美國銀行陷入擠提風險，迫使聯儲局放慢加息，美國債息急降。這對美日債息差距變化最為敏感的日圓滙價帶來龐大支 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元2月升勢或告一段落 今日 美元2月升勢或告一段落 歐元1.09有望 今日 歐元1.09有望 英鎊有機重上1.23 今日 英鎊有機重上1.23 澳元支持位65美仙 今日 澳元支持位65美仙 紐元63美仙阻力重 今日 紐元63美仙阻力重 你可能感興趣 美元2月升勢或告一段落 今日 01:00 美元2月升勢或告一段落 歐元1.09有望 今日 01:00 歐元1.09有望 英鎊有機重上1.23 今日 01:00 英鎊有機重上1.23 最新專欄文章 加元支持位1.4 今日 加元支持位1.4 紐元63美仙阻力重 今日 紐元63美仙阻力重 澳元支持位65美仙 今日 澳元支持位65美仙 英鎊有機重上1.23 今日 英鎊有機重上1.23 歐元1.09有望 今日 歐元1.09有望 經濟 美國 美元 指數 銀行 通脹 金融 加息 日本 外滙