於上周議息會，澳央行指通脹已見頂並將逐步回落。按利率期貨市場顯示，現市場估澳央行或於4月及5月先停加息，待6月才再加0.25厘。由於澳元息率只有3.6%，如再放慢加息與美息差距便更難收窄，這可對澳元不

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