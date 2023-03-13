本周四（16日）新西蘭將公布第4季GDP，另外，今年初當地最大城市奧克蘭連環受到水災及風災打擊經濟嚴重受損，所以今年第1季情況也要重點關注。周五新西蘭將公布2月樓價，回顧1月按年已大跌27%，如跌幅擴

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