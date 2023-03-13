加元支持位1.4 財金專欄 2023/03/13 分享： 分享： 早於1月議息會，加央行已暗示加息周期即將見頂，而繼上周加央行議息會後維持息率不變，更加深了市場有關信念。當加元息率於4.5厘有機見頂而美息於4.75厘還揚言要再加，無疑不利加元。如加元跌幅擴大並導致進 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元2月升勢或告一段落 今日 美元2月升勢或告一段落 歐元1.09有望 今日 歐元1.09有望 英鎊有機重上1.23 今日 英鎊有機重上1.23 日圓目標價130 今日 日圓目標價130 澳元支持位65美仙 今日 澳元支持位65美仙 你可能感興趣 美元2月升勢或告一段落 今日 01:00 美元2月升勢或告一段落 歐元1.09有望 今日 01:00 歐元1.09有望 英鎊有機重上1.23 今日 01:00 英鎊有機重上1.23 最新專欄文章 紐元63美仙阻力重 今日 紐元63美仙阻力重 澳元支持位65美仙 今日 澳元支持位65美仙 日圓目標價130 今日 日圓目標價130 英鎊有機重上1.23 今日 英鎊有機重上1.23 歐元1.09有望 今日 歐元1.09有望 經濟 美國 美元 指數 銀行 通脹 金融 加息 日本 外滙