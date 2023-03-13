早於1月議息會，加央行已暗示加息周期即將見頂，而繼上周加央行議息會後維持息率不變，更加深了市場有關信念。當加元息率於4.5厘有機見頂而美息於4.75厘還揚言要再加，無疑不利加元。如加元跌幅擴大並導致進

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