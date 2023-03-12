美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 國際 20:17 2023/03/12 分享： 分享： 「一旦市場無法提供解決方案，美國政府應考慮出手拯救SVB，否則或會引發骨牌效應。這遑論風險資本支持的公司依賴SVB獲取貸款及運營資金，若SVB最終倒閉，可能會摧毀經濟的關鍵長期推動力。」 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 2023/03/09 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 2023/03/08 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 日星減慢少子化 先解決土地問題 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/06 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 你可能感興趣 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 22:47 2023/03/09 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 21:29 2023/03/08 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 日星減慢少子化 先解決土地問題 21:35 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 最新專欄文章 國金札記 - 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 2023/03/10 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 國金札記 - 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 2023/03/09 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 國金札記 - 解決土地問題 減慢「少子化」出路 2023/03/08 解決土地問題 減慢「少子化」出路 國金札記 - 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/07 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 國金札記 - 復常效應持續發力 撑住美國經濟 2023/03/06 復常效應持續發力 撑住美國經濟 加息 美股 金融機構 金融監管機構 Fintech 銀行 金融 國際金融股 耶倫 美國