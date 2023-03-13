李強丁薛祥上位 對港有何啟示

隨着北京的人大政協兩會今日閉幕，中央最高領導層的人選亦塵埃落定，國家未來路向也愈加清晰。港區全國人大代表團副團長陳勇形容，新任總理李強的「強」，是追求國家富強，新任副總理丁薛祥的「祥」，是追求祥和、為

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