李強丁薛祥上位 對港有何啟示 財金專欄 2023/03/13 分享： 分享： 隨着北京的人大政協兩會今日閉幕，中央最高領導層的人選亦塵埃落定，國家未來路向也愈加清晰。港區全國人大代表團副團長陳勇形容，新任總理李強的「強」，是追求國家富強，新任副總理丁薛祥的「祥」，是追求祥和、為 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 2023/03/10 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 有政戲 - 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 2023/03/09 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 有政戲 - 主管港澳事務 誰是真命天子？ 2023/03/08 主管港澳事務 誰是真命天子？ 有政戲 - 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 2023/03/07 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 有政戲 - 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 2023/03/06 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 政治 人大政協兩會 李強 丁薛祥 中國 經濟 香港 金融 北京 習近平