美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 財金專欄 2023/03/13 分享： 分享： 「一旦市場無法提供解決方案，美國政府應考慮出手拯救SVB，否則或會引發骨牌效應。這遑論風險資本支持的公司依賴SVB獲取貸款及運營資金，若SVB最終倒閉，可能會摧毁經濟的關鍵長期推動力。」對冲基金大鱷阿 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/12 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 國金札記 - 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 2023/03/10 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 國金札記 - 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 2023/03/09 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 國金札記 - 解決土地問題 減慢「少子化」出路 2023/03/08 解決土地問題 減慢「少子化」出路 國金札記 - 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/07 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 美國 金融 銀行 疫情 經濟 白宮 金融機構 保險公司 集資 耶倫