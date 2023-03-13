美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？

「一旦市場無法提供解決方案，美國政府應考慮出手拯救SVB，否則或會引發骨牌效應。這遑論風險資本支持的公司依賴SVB獲取貸款及運營資金，若SVB最終倒閉，可能會摧毁經濟的關鍵長期推動力。」對冲基金大鱷阿

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