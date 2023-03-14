對沖基金大佬Bill Ackman：未來利率大幅下降（Bill Ackman：美不救市 後果嚴重 第三版）

對沖基金經理大佬Bill Ackman最新表示，聯邦存款保險公司（FDIC）當前暫時需要明確擔保所有存款，並稱美國需要實現存款保險制度現代化。他補充說，美國政府必須致力於維護美國的小型銀行體系：

「雖然每家小型銀行單獨而言都沒有像摩根大通或花旗那樣的系統重要性，但整體而言其系統重要性與大銀行相當，甚至可能更高。」

Ackman強調，這次美國政府出手和金融危機期間美國政府救助大銀行的性質截然不同，並且認為美國政府已經做了正確的事。

另外，當前區域性銀行股是「令人難以置信的便宜貨」，但前提是美國政府做「正確的事情」。

他在一則推文中表示，矽谷銀行危機並非不存在真正的風險，但提供了「非常具有吸引力的不對稱性」：

這意味最好的交易之一是購買區域性銀行股票或ETF。未來利率的大幅下降使這成為現在更好的投資。

—————

矽谷銀行暴露了一個問題

矽谷銀行（SVB）倒閉。

美聯儲、財政部及FDIC 在亞洲盤前終於發布了聯合聲明，承諾保障所有儲戶存款的安全。三家機構在聯合聲明中表示，另一家面臨流動性危機的銀行Signature Bank也已經被紐約金融服務局接管，所有存款人都將得到全額補償。

此外，美聯儲推出新工具BTFP，充當最後貸款人，為面臨流動性危機的銀行提供貸款，確保儲戶存款的安全。

何謂BTFP？即銀行定期融資計畫（Bank Term Funding Program），計畫允許銀行通過抵押美國國債、抵押貸款支持債券和其他債務，以一年期隔夜指數掉期利率加10個基點的利率借入資金來滿足客戶的取款要求，而不必虧本出售債券。

矽谷銀行危機雖然初步解決，但卻暴露了另一個問題：加息導致的債券投資貶值面臨流動性危機，銀行的投資組合虧損嚴重，這個問題隨着再次加息，只能變差，無法改善。影響性如何？詳見大摩首席美股首席策略師Mike Wilson的分析。

—————

對沖基金大佬Bill Ackman：美不救市 後果嚴重

矽谷銀行（SVB）倒閉。標普上周四至五暫時跌去73、56點至3861點，或3.2%。對沖基金大佬Bill Ackman既已拉響警報，這點跌幅恐怕是不够的，詳見文末圖表。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

截至最新消息，接手矽谷銀行的美國聯邦存款保險（FDIC）正在將前者資產變現，以儘快償還存款。並稱最快於今天將部分矽谷的無保險存款返還給儲戶，比例在30%到50%左右，甚至有可能更高。這筆金額將部分取決於FDIC在周日晚間之前將資產變現的進展。

對沖基金大佬Bill Ackman表示，他有可靠信息確定，存戶在周一或周二將獲得約50%的存款，剩餘的要在接下來3到6個月內，依據SVB資產的實現價值決定：

我相信的消息來源是：SVB存戶將在周一/周二獲得50%，餘額將在未來3-6個月內基於實現價值獲得。如果這被證明是真的，我預計從周一開始，大量非SVB銀行將出現擠提。任何公司都不會承擔損失一美元存款的微小風險，因為這種風險沒有回報。在沒有全系統的存款擔保的情況下，更多的銀行擠提將於周一上午開始。

所以，他認為，美國政府有必要提供100%的擔保。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不過，美國即使救市，但美股的安全邊際仍然不足。

摩根士丹利首席美股策略分析師Mike Wilson警告：... ...

更多文章，登入詳閱。

早前分析，見《大摩首席策略師：美股反彈結束的理由》

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...