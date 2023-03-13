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對沖基金大佬Bill Ackman：美不救市 後果嚴重（附港地雷股）

財金猛人追蹤 05:00 2023/03/13

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矽谷銀行（SVB）倒閉。標普上周四至五暫時跌去73、56點至3861點，或3.2%。對沖基金大佬Bill Ackman既已拉響警報，這點跌幅恐怕是不够的，詳見文末圖表。

此外，本港部分上市公司的往來銀行，凡是包括了矽谷銀行的，多數中招，建議跳船為上。據已發布公告的公司稱：
騰盛博藥 （02137） ：不足9%現金放在SVB。
堃博醫療 （02216） ：6.5%總現金存SVB。
加科思藥 （01167） ：餘額已執行轉出手續。
北海康成 （01228） ：SVB風險敞口不大。
諾亞控股 （06686） ：SVB現金存款少於100萬美元。
基石藥業 （02616） ：超出FDIC承保的存款低於60萬美元。
亞盛醫藥 （06855） ：與SVB無任何業務往來。

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截至最新消息，接手矽谷銀行的美國聯邦存款保險（FDIC）正在將前者資產變現，以儘快償還存款。並稱最快於今天將部分矽谷的無保險存款返還給儲戶，比例在30%到50%左右，甚至有可能更高。這筆金額將部分取決於FDIC在周日晚間之前將資產變現的進展。

對沖基金大佬Bill Ackman表示，他有可靠信息確定，存戶在周一或周二將獲得約50%的存款，剩餘的要在接下來3到6個月內，依據SVB資產的實現價值決定：

我相信的消息來源是：SVB存戶將在周一/周二獲得50%，餘額將在未來3-6個月內基於實現價值獲得。如果這被證明是真的，我預計從周一開始，大量非SVB銀行將出現擠提。任何公司都不會承擔損失一美元存款的微小風險，因為這種風險沒有回報。在沒有全系統的存款擔保的情況下，更多的銀行擠提將於周一上午開始。

所以，他認為，美國政府有必要提供100%的擔保。

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不過，美國即使救市，但美股的安全邊際仍然不足。
摩根士丹利首席美股策略分析師Mike Wilson警告：... ...

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早前分析，見《大摩首席策略師：美股反彈結束的理由

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師見解

銀行 美國 基金 美股 對沖基金

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