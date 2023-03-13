矽谷銀行暴露了一個問題（「對沖基金大佬Bill Ackman：美不救市 後果嚴重」第二版）

矽谷銀行（SVB）倒閉。

美聯儲、財政部及FDIC 在亞洲盤前終於發布了聯合聲明，承諾保障所有儲戶存款的安全。三家機構在聯合聲明中表示，另一家面臨流動性危機的銀行Signature Bank也已經被紐約金融服務局接管，所有存款人都將得到全額補償。

此外，美聯儲推出新工具BTFP，充當最後貸款人，為面臨流動性危機的銀行提供貸款，確保儲戶存款的安全。

矽谷銀行危機初步解決，但卻暴露了另一個問題：加息導致的債券投資貶值面臨流動性危機，銀行的投資組合虧損嚴重，這個問題隨着再次加息，只能變差，無法改善。影響性如何？詳見大摩首席美股首席策略師Mike Wilson的分析。

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對沖基金大佬Bill Ackman：美不救市 後果嚴重

矽谷銀行（SVB）倒閉。標普上周四至五暫時跌去73、56點至3861點，或3.2%。對沖基金大佬Bill Ackman既已拉響警報，這點跌幅恐怕是不够的，詳見文末圖表。

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截至最新消息，接手矽谷銀行的美國聯邦存款保險（FDIC）正在將前者資產變現，以儘快償還存款。並稱最快於今天將部分矽谷的無保險存款返還給儲戶，比例在30%到50%左右，甚至有可能更高。這筆金額將部分取決於FDIC在周日晚間之前將資產變現的進展。

對沖基金大佬Bill Ackman表示，他有可靠信息確定，存戶在周一或周二將獲得約50%的存款，剩餘的要在接下來3到6個月內，依據SVB資產的實現價值決定：

我相信的消息來源是：SVB存戶將在周一/周二獲得50%，餘額將在未來3-6個月內基於實現價值獲得。如果這被證明是真的，我預計從周一開始，大量非SVB銀行將出現擠提。任何公司都不會承擔損失一美元存款的微小風險，因為這種風險沒有回報。在沒有全系統的存款擔保的情況下，更多的銀行擠提將於周一上午開始。

所以，他認為，美國政府有必要提供100%的擔保。

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不過，美國即使救市，但美股的安全邊際仍然不足。

摩根士丹利首席美股策略分析師Mike Wilson警告：... ...

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早前分析，見《大摩首席策略師：美股反彈結束的理由》

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